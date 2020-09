Higuain verso l'Inter Miami: negli USA il Pipita può essere stella e trascinatore

vedi letture

Gonzalo Higuain potrebbe raggiungere presto Blaise Matuidi all'Inter Miami. L'attaccante argentino è vicino alla risoluzione con la Juventus: ieri è arrivato in Italia Nicolas, fratello e agente del Pipita , per trovare l'accordo con il club bianconero.

Squadra ambiziosa, risultati deludenti - La franchigia americana di proprietà di David Beckham ha bisogno di innesti di qualità ed esperienza per risalire la china dopo un inizio di stagione molto complicato: una sola vittoria in nove partite e ultimo posto del Gruppo Est della MLS. L'esordio di Matuidi ha portato in dote solo un pareggio interno contro il Nashville. Con sei reti realizzate, l'Inter Miami è il penultimo attacco del campionato.

L'attaccante che serve - Diego Alonso schiera i suoi con un 4-2-3-1 : Robles, Figal, Reyes, Gonzalez Pirez, Sweat; Matuidi, Ulloa; Morgan, Pizarro, Agudelo; Carranza. Higuain, in questo contesto, non dovrebbe faticare a prendere il posto di quest'ultimo: classe 2000, non è proprio un goleador (almeno per il momento) ma potrebbe crescere con l'aiuto di un centravanti di caratura mondiale come il connazionale. La stella della squadra è il messicano Rodolfo Pizarro, trequartista in passato nel mirino di Udinese, Parma, Genoa e Milan. Con Matuidi e Higuain si alzerà il tasso tecnico; la speranza è che migliorino anche i i risultati.