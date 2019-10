Hummels su Inter-Dortmund: "Creato poco ma concesso poco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle pagine del sito della UEFA arrivano alcune dichiarazioni di Mats Hummels, centrale difensivo del Borussia Dortmund, dopo il ko di San Siro contro l'Inter in Champions League: "Non c'è stato un problema di approccio. Abbiamo creato poco, è vero, ma abbiamo anche concesso poco. Fino all'80' è come se il match fosse sullo 0-0 e dovevamo aprirci, la differenza è che non eravamo sullo 0-0. Senza concedere il primo gol, a un certo punto avremmo tenuto l'Inter dove volevamo, perciò sarebbero stati loro a doversi aprire. Abbiamo provato ad aumentare il pressing e giocare in maniera più offensiva. Un pareggio non ci sarebbe dispiaciuto stasera".