-15 alla Serie A. Genoa, welcome to the revolution. Guida Andreazzoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Welcome to the revolution. Come ogni anno il Genoa, incurante delle difficoltà del passato, cambia, rivoluziona. A partire dall'allenatore: in panchina andrà Aurelio Andreazzoli, che ha sfiorato la salvezza con l'Empoli e ha comunque dimostrato di poter dire la sua in Serie A. Sul mercato, solito traffico dalle parti di Pegli: i volti nuovi per ora sono ben 14.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Rivoluzione o no, in estate il Genoa alza l'asticella. L'ultimo innesto in ordine cronologico è quello di Lasse Schöne, semifinalista Champions con l'Ajax. Gli fa compagnia una pletora di volti nuovi: Pajac, Saponara, Cassata, Agudelo, Barreca, Pinamonti, Zapata, Jaroszynski. E l'elenco non è finito. I rossoblù sono intervenuti in ogni settore del campo, con Inter e Juve hanno definitivo anche le permanenze di Radu e Romero, seppur con accordi diversi.

COSA MANCA - Detto che in una rosa da 30 giocatori sarà necessario procedere a un ulteriore sfoltimento, il Genoa valuta le proprie mosse soprattutto sul settore offensivo. Anche perché Kouamé, fin qui trattenuto per convinzione sia di Preziosi che di Andreazzoli, ha mercato. Dovesse partire l'ivoriano, i rossoblù dovrebbero intervenire per trovare un sostituto all'altezza. Altrimenti, e solo virtualmente, il mercato genoano potrebbe anche dirsi concluso. Ma non lo diciamo perché la storia del Grifone insegna che ci sarà da divertirsi.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Neustift im Stubaital, per la quattordicesima stagione consecutiva, ha accolto il Genoa per l'inizio del ritiro, fino al 20 luglio. Poi, tappa in Francia: i rossoblù hanno fronteggiato Lione, Saint-Lo Manche, Nantes e Bordeaux con tanti gol (13 fatti e 7 subiti in quattro gare). Ora di nuovo l'Italia: ieri vittoria sul Reggio Audace, a minuti amichevole casalinga con la Massese.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (3-4-1-2): RADU; ZAPATA, ROMERO, Criscito; Romulo, Sturaro, SCHONE, BARRECA; SAPONARA; PINAMONTI, Kouamé). All: ANDREAZZOLI (nuovo)