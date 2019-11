5 big per il futuro: Haaland per la Norvegia, Macedonia con Elmas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda.

5 big per il futuro Dopo aver analizzato le varie Nazioni con 5 talenti ciascuna, è il turno di concentrarci sul migliore delle altre. Cinque schede, venticinque nazionali in ordine alfabetico. Questo è il quintetto senza dubbio più talentuoso, non fosse altro che c'è il giovane del momento a livello globale come Erling Haaland, punta dei record in Austria e in Champions League con la maglia del Salisburgo. Lo vogliono tutti, dal Manchester United alla Juventus, l'asta raggiungerà cifre folli. La Norvegia, peraltro, è destinata a essere una delle sorprese del futuro, visto che Martin Odegaard è solo di un anno più grande e non mancano anche gli altri crack in ogni reparto. Il Napoli intanto si gode, dichiarazioni e sortite social a parte, Eljif Elmas, miglior talento di una Macedonia in netta ascesa. L'Islanda ha buoni giocatori, su tutti senza dubbio il trequartista Arnor Sigurdsson, già Nazionale e perno anche del CSKA Mosca: è pronto per il salto così come la Repubblica Ceca spera di risalire. Perché dopo la generazione Poborsky e Nedved, la discesa è stata costante e desolante. Adam Hlozek, classe 2002 dello Sparta Praga, è un talento talmente cristallino da far sperare i cechi in un domani migliore.

ISLANDA

Arnor Sigurdsson (1999, trequartista, CSKA Mosca)

ISRAELE

Manor Solomon (1999, esterno sinistro, Shakhtar Donetsk)

MACEDONIA

Eljif Elmas (1999, centrocampista centrale, Napoli)

NORVEGIA

Erling Haaland (2000, attaccante centrale, Salisburgo)

REPUBBLICA CECA

Adam Hlozek (2002, esterno sinistro, Sparta Praga)