Al via il calciomercato - Da Cavani a Gotze: i 10 migliori svincolati in giro per l'Europa

vedi letture

Non solo i calciatori che si sono svincolati dalla Serie A. Allargando il panorama al vecchio Continente e non solo, sono tante le occasioni di mercato da poter cogliere in questa finestra di calciomercato tra i calciatori attualmente senza contratto. La più importante è senza dubbio Edinson Cavani, ex centravanti del Paris Saint-Germain. Trentatré anni e una richiesta importantissima d'ingaggio: 10 milioni di euro netti. Dal Paris Saint-Germain s'è liberato anche Eric Maxim Choupo-Moting, tra i protagonisti delle final eight dell'ultima Champions League. Alla ricerca di squadra anche Mario Mandzukic: l'ex Juventus è reduce da una deludente esperienza in Qatar con l'Al Duhail.

Sempre restando in tema attaccanti, l'ex Liverpool Daniel Sturridge è alla ricerca di una nuova squadra dopo l'esperienza in Turchia. Tante offerte nelle ultime settimane sono arrivate anche a Mario Gotze, ma il trequartista tedesco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Tra i difensori, il miglior nome è senza dubbio quello di Ezequiel Garay.

Ecco i 10 migliori svincolati in giro per l'Europa secondo TMW.

Edinson Cavani

Mario Manduzkic

Eric Maxim Choupo-Moting

Ryan Fraser

Mario Götze

Nathaniel Clyne

Hatem Ben Arfa

Ezequiel Garay

Mikel San José

Andrija Zivkovic