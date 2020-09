As - Juve-Suarez, il Barça fa resistenza sulla buonuscita. E c'è l'incognita Koeman

Si complica l’obiettivo Luis Suarez per la Juventus? Non sul fronte bianconero, perché l’attaccante uruguaiano ha già un’intesa di massima con la Juve. E nemmeno per li discorso passaporto, che sarà risolto a breve. Secondo quanto riferito da as.com, però, l’ostacolo principale sarebbe ancora una volta legato alla buonuscita: il Barcellona non ha intenzione di corrispondere al Pistolero lo stipendio relativo all’ultimo anno di contratto.

Variabile Koeman? E ci sarebbe un’incognita in più: Koeman gli ha già comunicato che non intende puntare su di lui, ma esclusivamente per ragioni economiche. Dal punto di vista tecnico, l’uruguaiano (che ieri si è allenato a parte) sarebbe comunque un giocatore di suo gradimento. Sotto questo profilo, a oggi, è bene chiarire che non vi sono novità: Suarez ha giocato la sua ultima partita al Barça. Per di più, l'arrivo di Depay gli toglierebbe ulteriore spazio. Ma, considerando tutto quello che è successo con la vicenda Messi e le infinite sorprese di questa estate catalana, nessuno scenario è davvero da escludere.