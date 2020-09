Luis Suarez alla Juventus, avanti tutta: la prossima settimana esame di italiano per il Pistolero

Avanti tutta per Luis Suarez. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla ricerca dell'attaccante in casa Juventus e spiega che in casa bianconera la fiducia per l'arrivo del Pistolero è crescente. Come vi abbiamo riportato ieri, il club campione d'Italia è in controllo dell'operazione e sicuro che dal punto di vista economico sarà semplice far quadrare tutti i dettagli. C'è però la questione passaporto, perché la Juventus non può più tesserare extracomunitari e Suarez al momento lo è.

Il Pistolero ha già avviato da tempo le pratiche per ottenere il passaporto comunitario: la moglie Sofia è figlia di un friulano emigrato a Montevideo e Suarez la prossima settimana a Barcellona terrà l'esame di italiano (livello B1), un passaggio necessario per l'ottenimento del passaporto.

La macchina della burocrazia procede spedita e Suarez è ormai rassegnato all'idea di lasciare il Barcellona, nonostante la permanenza di Leo Messi. La volontà di Bartomeu resta quella di liberarsi di Suarez e quella del Pistolero di andare via da un club che lo ritiene un esubero.