tmw Suarez-Juve legato a Messi? Koeman ha comunicato a Leo che non conta sul Pistolero

Il futuro di Luis Suarez sarà condizionato dalla tanto attesa decisione di Lionel Messi? È questo l'interrogativo che in queste ore ha rimesso in discussione, almeno mediaticamente, la trattativa per portare il 'Pistolero' alla Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, però, nei colloqui tenutisi nei giorni scorsi coi due calciatori mister Koeman avrebbe confermato a entrambi la volontà di non contare nel suo progetto tecnico sull'ex Liverpool e Ajax. Non solo allo stesso Suarez, dunque, ma anche a Messi.

Il principale ostacolo per la fumata bianca coi bianconeri è legato quindi alla buonuscita che Suarez sta negoziando col Barcellona, mentre sembra più aggirabile la questione burocratica legata al suo passaporto e alla sua cittadinanza.