Carlo, la valigia è sul letto? Ancelotti: "Si, ma non sono spaventato"

Carlo, la valigia è sul letto? E' una delle domande poste a Carlo Ancelotti in conferenza stampa, allenatore del Napoli che in questo passaggio s'è soffermato a lungo sulla sua situazione attuale: "La valigia per un allenatore deve essere sempre pronta. Essere messo in discussione in questa situazione per un allenatore è assolutamente normale, questa situazione l'ho già vissuta e non mi spaventa. Non mi spaventa il fatto che la società possa mandarmi via o che io possa andare via. Se non si verificano determinate situazioni è giusto andare avanti, altrimenti il contrario. Ma io in questo momento non sto pensando al mio allontanamento, sono pienamente coinvolto dalla squadra perché so che la squadra non si sta esprimendo come potrebbe. Io sono focalizzato sul come trovare la soluzione migliore per uscire da questo periodo, che finirà ma non possiamo tirarlo troppo per le lunghe perché non può durare troppo a lungo. Io mi devo concentrare per fare sempre il meglio e probabilmente in questo periodo se la squadra gioca così è perché anche io non sto facendo il meglio. Non vorrei mai i giocatori giocassero per me, a quel punto sì che mi verrebbero grossi dubbi".

