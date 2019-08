Chi è in uscita? Da Rugani a Dybala, il punto sulla Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le uscite della Juventus. All'improvviso, sono diventate un tema centrale del calciomercato estivo. Perché i bianconeri hanno una rosa molto lunga, complicata da inserire soprattutto in lista Champions, e stanno facendo una gran fatica nello sfoltirla. Complici gli ingaggi molto alti, la chiusura del mercato in Premier League non aiuta di certo. A oggi, l'elenco di chi dovrebbe lasciare Torino è ancora piuttosto lungo.

VERSO L'ADDIO - Il primo dovrebbe essere Luca Pellegrini: Juve e Cagliari hanno definito il suo ritorno in rossoblù, manca pochissimo per l'annuncio. Poi potrebbe toccare a Daniele Rugani o Mario Mandzukic: entrambi hanno firmato da poco il rinnovo di contratto, entrambi hanno la valigia fatta. Il difensore centrale piace alla Roma ma registra il forte inserimento del Monaco, il centravanti ha detto no al Manchester United e aspetta che il Bayern Monaco prema sull'acceleratore. Poi c'è Mattia Perin: Paratici lo aveva già venduto, al Benfica. I portoghesi si sono tirati fuori all'ultimo, l'Aston Villa non ha affondato il colpo. Ora proprio il Monaco potrebbe rappresentare una valida exit strategy. Per lui ma anche per Blaise Matuidi, che però aspetta il ritorno di fiamma del PSG. Capitolo a parte, quello legato a Marko Pjaca: in questo momento è complicato trovare una destinazione al croato, che dovrebbe rimanere a Torino fino a gennaio per ristabilirsi in via definitiva.

IN FORSE - Di Matuidi si è detto, fino a una settimana fa avremmo inserito Sami Khedira nella lista di cui sopra. Invece, tanto tuonò che piovve: il tedesco ha rifiutato qualsiasi destinazione e alla fine è riuscito a convincere Sarri che può ancora dire la sua in bianconero. Spera di seguirne l'esempio Gonzalo Higuain: l'argentino finora non ha mai aperto alcuno spiraglio a un trasferimento lontano dallo Stadium. C'è la Roma, che però ha capito l'antifona e virato con decisione su Icardi. Il cui destino è legato a quello di Paulo Dybala: anche qui, la strategia della Juve è in fase di definizione. A inizio mercato pareva centrale, poi è stato offerto a United e Tottenham. Ora si aspetta il PSG e c'è il veto su un eventuale passaggio all'Inter. Nel mezzo, i desiderata della Joya, che in Inghilterra non è voluto andare ma altrove potrebbe cambiare idea.