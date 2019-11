Da una sosta all'altra Bologna ritrova Mihajlovic. E il derby col Parma

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Subito derby - Il rientro alla normalità per Sinisa Mihajlovic combacia con la sfida contro il Parma, carica di significati (anche dovuti al campanilismo e alla retrocessione del 2005) e con la speranza di riprendere il discorso per i tre punti che rilancerebbero le ambizioni di alta classifica. Tanti gli infortunati in casa Parma, anche se la velocità degli attaccanti ducali potrebbe dare noia.

Tris ostico - Dopo la sfida con il Parma sarà tempo di Napoli, Milan e Atalanta, in Serie A. Tre gare non troppo semplici, sebbene due siano in casa. In mezzo la gara di Coppa Italia con l'Udinese, di mercoledì, mentre prima di Natale ci sarà la trasferta salentina con il Lecce. Qualche risultato positivo potrebbe alzare le quotazioni per la zona Europa.