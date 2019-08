Due settimane alla fine del mercato: SPAL, guaio Fares. Priorità a sinistra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Ora serve un esterno: il ko di Fares è molto pesante e costringe gli estensi a tornare sul mercato senza aspettare le uscite. Ivan Strinic è solo l'ultimo nome per la fascia sinistra, dopo Pezzella (diretto a Parma) e Laxalt (che cerca un club più ambizioso), ma in ballo ci sono anche i nomi di Charalampos Lykogiannis e Arkadiusz Reca, entrambo in uscita da Cagliari e Atalanta.

Tentazione Babacar - Il tecnico Semplici riabbraccerebbe volentieri il pupillo Babacar, allenato con gran profitto ai tempi della Primavera della Fiorentina. Per avere l'attaccante del Sassuolo è però necessaria una cessione: Paloschi è l'indiziato numero uno all'addio.

Le uscite - Sicuramente quella di Alberto Paloschi aprirebbe spazi per un nuovo arrivo nel reparto offensivo, mentre sono veri e propri euberi Viviani e Salamon. Per entrambi si cerca una soluzione che gli possa garantire minuti in campo, lontano da Ferrara.