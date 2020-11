...E alla fine arriva Matthijs - Chiellini e Bonucci out, la Juve ritrova De Ligt nel momento giusto

...E alla fine arriva Matthijs de Ligt. Come sottolinea questa mattina il Corriere di Torino, la Juventus ritrova il difensore olandese nel momento giusto. Con Chiellini e Bonucci fuori causa, toccherà infatti proprio all'ex Ajax e all'altro giovane talento Merih Demiral guidare il reparto difensivo di mister Pirlo contro il Cagliari.

De Ligt in questa stagione ha collezionato finora zero minuti a causa della convalescenza post-operazione alla spalla, ma il via libera del medico ortopedico alla ripresa del suo impiego in partita è finalmente arrivato. De Ligt-Demiral, prove di futuro in casa bianconera.