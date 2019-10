È ciò che serviva? Pulgar, infallibile dal dischetto con già 3 gol

Infallibile dal dischetto. O quasi, perché Erick Pulgar, divenuto rigorista nella passata stagione, con le sue reti dagli undici metri ha trascinato la squadra fuori dalle secche della zona retrocessione. E sta continuando ora con la Fiorentina, tre su tre nelle prime sette partite, con una gentile concessione - a Federico Chiesa - per non fare il bis a San Siro, contro il Milan. Uno solo sbagliato, oramai due anni fa, contro uno specialista come Salvatore Sirigu, l'unico finora ad averlo ipnotizzato.

Come è arrivato - Doveva essere l'uomo della rinascita del Bologna, perché Sinisa Mihajlovic aveva deciso di dargli le chiavi del centrocampo. E almeno fino alla fine della Copa America, Pulgar lo è stato. Con una spada di Damocle sulla testa, perché la clausola rescissoria da 10 milioni di euro aveva già fatto avvicinare il Siviglia, facendo suonare il campanello di massima allerta. Le settimane poi erano passate, con l'idea che il pericolo fosse scampato. Dall'oggi al domani, con una proposta di alto livello anche per il salario, la Fiorentina è riuscita a convincerlo.

Come è andato - Sicuramente è stato più costante della Fiorentina, perché sin dalla prima partita - bagnata con il gol al Napoli - il centrocampista cileno ha dato l'impressione di essere imprescindibile. Oltre ai gol dà equilibrio al reparto e ora sembra superata pure la presenza "conflittuale" con Badelj, in una mediana che rischiava di avere doppioni: sempre sufficiente, media da 6,43, davvero un ottimo acquisto.

Costo: 10 milioni

Presenze: 7

Minuti: 720

Età: 25

Gol: 3

Media voto TMW: 6,43