È ciò che serviva? Diawara, grande chance giallorossa. La Roma ci punta

Dopo gli inizi a San Marino e la grandissima stagione al Bologna, nel 2015/2016, il centrocampista guineano fece il grande salto al Napoli. In azzurro è rimasto 3 anni senza tuttavia trovare mai la giusta continuità. Un'avventura importante in termini di esperienza, ma che probabilmente ha un po' frenato la crescita del centrocampista che ora, a Trigoria, ha tutta l'intenzione di ritagliarsi un ruolo da attore protagonista nell'undici di Fonseca.

Come è arrivato - Il suo arrivo sembrava legato a doppio filo con l'operazione Manolas al Napoli, ma formalmente Amadou Diawara è arrivato a Roma in una trattativa slegata da quella del difensore greco. Un investimento importante per i giallorossi che hanno pagato il suo cartellino 18,6 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili fino a 21 milioni.

Come è andato - Inizialmente mister Paulo Fonseca gli ha concesso poco spazio in campionato, sebbene in Europa League sia stato titolare in entrambe le gare giocate. L'esordio in A arrivò nelle battute finali del derby della seconda giornata, poi 3 panchine fino alla titolarità contro il Lecce. Un rendimento ancora scarsamente giudicabile per il classe '97 che attualmente è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo terrà fermo ancora qualche settimana.

Costo:

Presenze: 5

Minuti: 301

Gol: /

Assist: /

Età: 22

Media voto TMW: 6