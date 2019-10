È ciò che serviva? Rigoni, depotenziato dal pessimo avvio della Samp

In Argentina, dopo gli inizi al Belgrano ed il passaggio all'Independiente, era stato etichettato come sicuro craque del futuro. Tanto che lo Zenit decise di fare un investimento importante per portarlo a San Pietroburgo. Da lì il passaggio all'Atalanta, l'ottimo avvio e il successivo calo di prestazioni a causa di un modo di vivere il calcio ben diverso da quello teorizzato da Gasperini. Quindi il ritorno allo Zenit e, quest'estate, la nuova occasione italiana con la Sampdoria.

Come è arrivato - Una trattativa lunga, come spesso succede per le operazioni di mercato internazionali. La Samp ha messo nel mirino l'argentino immediatamente dopo l'annuncio di Eusebio Di Francesco, primo sponsor del giocatore. Anche se l'ufficialità è arrivata solo nelle ultimissime battute di mercato, complice una quadratura economica non semplice da trovare l'inserimento convinto del Torino. Ma alla fine il club del presidente Ferrero l'ha spuntata, chiudendo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 15 presenze (per un totale di 10 milioni di euro).

Come è andato - Si poteva certamente far meglio, ma il rendimento dell'ex Zenit è stato fortemente influenzato da un inizio da incubo di tutta la squadra blucerchiata. 5 presenza, 3 da titolare e 2 da subentrato, ma nessuna menzione a livello statistico fra gol e assist. Qualche buona giocata qua e là, come la bella conclusione contro la Fiorentina stampatasi sulla traversa, e poco più. Ma la sensazione è che il suo rendimento possa solo migliorare se e quando la Samp inizierà a girare a livello di punti e soprattutto di gioco.

Costo: prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 15 presenze

Presenze: 5

Minuti: 336

Gol: /

Assist: /

Età: 26

Media voto TMW: 5,6