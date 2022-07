ufficiale Rigoni riparte dalla MLS. L'ex Atalanta e Samp ha firmato con Austin FC

Nuova avventura internazionale per Emiliano Rigoni, attaccante che in Italia ha vestito le maglie di Atalanta e Sampdoria. L'italo-argentino classe '93 riparte da Austin FC in MLS, nel campionato statunitense, squadra che ha versato circa 4 milioni di euro nelle casse dei brasiliani del San Paolo.