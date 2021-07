San Paolo, Crespo esulta 2 volte: guarisce dal coronavirus e vince la prima partita in campionato

Prima vittoria per il San Paolo nel Brasileirao. La squadra allenata da Valdanito Crespo (al rientro in panchina dopo essere guarito al coronavirus) è riuscita a porre fine alla striscia negativa di nove partite senza vittorie, battendo 2-0 in trasferta l'Internacional. Grande protagonista della sfida una vecchia conoscenza del calcio italiano, Emiliano Rigoni: schierato in attacco insieme ad Eder, l'argentino, ex di Sampdoria e Atalanta, ha sbloccato il match Con questo successo, il San Paolo si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.