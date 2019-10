È ciò che serviva? Tanta attesa per Rabiot e la Juve lo aspetta ancora

Adrien Rabiot e l'Italia: alla fine s'è fatta. Complici le poche presenze nell'ultima annata parigina, però, il centrocampista francese non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Juventus prima in classifica. A tratti impacciato, certo non dirompente: per una bocciatura è presto, ma qualche dubbio, dopo sette giornate, poche presenze e nessuna di particolare rilievo, affiora.

Come è arrivato - Tanto tuonò che piovve. Il corteggiamento è stato di lunghissima data: da anni ormai si parlava di un possibile sbarco del centrocampista francese in Italia. La Juve si è sempre segnalata come una delle squadre interessate, ma di estate in estate Rabiot è stato vicino anche a Milan e Roma. Solo i bianconeri hanno dato le adeguate garanzie a mamma Veronique, anche più del Barcellona che però sarebbe già pronto a tornare alla carica. Anche perché all'ombra della Mole, per ora, non è tutto rose e fiori.

Come è andato - L'anno scorso Rabiot ha concluso la stagione ai margini dalla rosa del PSG e il ritardo di condizione con cui si è presentato a Torino è alquanto evidente. Tra i nuovi acquisti è stato l'unico su cui Sarri abbia puntato sin dalla prima gara (27 minuti contro il Parma), non ottenendo però grandi risultati: sufficienza stiracchiata all'esordio, poi altre due gare al di sotto delle aspettative. Matuidi lo ha difeso pubblicamente, ma Adrien non ha minimamente scalfito il ruolo da titolare del suo connazionale. E anche contro l'Inter è rimasto a guardare, mentre sui social è finito sotto attacco da parte dei tifosi. Il tempo per recuperare, ovviamente, c'è tutto. Dopo tanta attesa, però, era lecito aspettarsi qualcosa di meglio?

Costo: parametro zero

Presenze: 4

Minuti: 206

Età: 24

Media voto TMW: 5,5