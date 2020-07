È l'estate di Sergej Milinkovic-Savic: Lotito vuole sempre 100 milioni

Oggi è il primo luglio, data che solitamente dà il gong alle trattative. Con il campionato in corso è ancora lontano il momento dell'inizio delle contrattazioni. TMW propone una lista dei nomi che ci accompagneranno questa lunga estate

ANCORA UNA VOLTA - Potrebbe essere l'estate di Sergej Milinkovic-Savic. Il condizionale è d'obbligo perché di fronte alla stagione straordinaria svolta finora con la sua Lazio c'è l'incognita Coronavirus che può sparigliare le carte in tavola per possibili offerte a due zeri. Perché la cifra richiesta dal presidente Lotito continua a non cambiare e sono i 100 milioni che non sono ancora stati offerti nelle ultime annate.

INTANTO IL RINNOVO - Così, anche se Tare ha aperto alle proposte, intanto l'intenzione è quella di rinnovare a cifre alte, intorno ai quattro milioni di euro, da grande calciatore quale si è dimostrato. Poi si vedrà, perché nel giro che potrebbe partire fra Pogba a Casemiro potrebbe rientrare anche lui nelle valutazioni dei top club.