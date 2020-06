Lazio, Tare su Milinkovic-Savic: "Ascolteremo le offerte se accontenteranno noi e Sergej"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky, ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic: "Non sono arrivate offerte, il tormentone lo fate voi. L'importante è che i giocatori si sentano ancora stimolati e onorati per giocare con la società. Lui ha un contratto lungo con noi e sta bene, poi se ci sarà un'offerta importante per lui e per noi la ascolteremo volentieri".