E' la Serie A degli over 35, 1° posto: Ibrahimovic, come lui nessuno. Re Zlatan è tornato

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

1° posto: Zlatan Ibrahimovic (39 anni)

Squadra: Milan

Partite/minuti giocati: 4/360

Un gol ogni 51 minuti, sette in quattro partite. Se il Milan è lì, in vetta con accenno di fuga, il merito è anche - soprattutto - di Zlatan Ibrahimovic. Il Re è tornato ed era difficile pensare che potesse tornare in modo migliore: ha recuperato il Milan dagli inferi e l'ha riportato in men che non si dica ai livelli che gli competono, che gli spettano. L'ha fatto vestendo subito i panni del leader, guidando da campione un gruppo di ragazzi che hanno in Zlatan un modello da seguire e imitare, un calciatore a cui affidarsi a occhi chiusi. Perché anche nei momenti più difficili, quando il pari sembra scritto come ieri a Udine, ecco il guizzo del Re. Campione immenso.