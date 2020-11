E' la Serie A degli over 35, 2° posto: CR7 riprende la Juve. E ha già medie in stile Real Madrid

vedi letture

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

2° posto - Cristiano Ronaldo (35 anni e 8 mesi)

Squadra - Juventus

Partite/Minuti giocati: 3/214

Chissà che numeri avrebbe, oggi, Cristiano Ronaldo se il Covid e la non partita col Napoli gli avessero permesso di prendere parte a tutte le 6 sfide di questo avvio di campionato. Il campione portoghese ha saltato le gare con Crotone e Verona a causa della positività al tampone, mentre la gara col Napoli è storia nota. Tutto ciò per dire che Cristiano ha giocato, in campionato, soltanto 3 partite, di cui l’ultima per poco più di mezzora. Risultato? 5 gol con due doppiette all’attivo. Numeri che, storici alla mano, sono in piena linea con le medie di Madrid. Le media con cui CR7 ha vinto 5 Palloni d’Oro e portato in dote 4 Champions League.