Eurorivali Champions, 15 su 16 in campo: riposa solo la Lokomotiv

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' la Lokomotiv Mosca, prossima avversaria Champions della Juventus, l'unica eurorivale a non giocare in infrasettimanale. Tutte le altre quindici squadre coinvolte infatti nei gironi della massima competizione europea delle squadre italiane, vanno infatti in campo. Stasera Bayer Leverkusen, Barcellona e Manchester City, domani tutte le altre: Dinamo Zagabria, Shakhtar Donetsk, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Liverpool, Genk, Salisburgo e Slavia Praga. La Loko tornerà in campo per la Premier Liha solo il 2 novembre sul campo dell'Ufa.