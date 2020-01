In estate la Fiorentina ha fatto di tutto per riportare al Franchi Milan Badelj dopo l'addio a zero e l'annata piuttosto incolore alla Lazio. Una scelta fortemente sponsorizzata da Vincenzo Montella, che però per il momento non ha dato i frutti sperati. Oggi il metronomo gigliato è al 7° posto della Flop10 degli acquisti estivi di Serie A, anche se ovviamente il rendimento non propriamente esaltante della Fiorentina ha inciso anche su quello dei singoli. E la convivenza tattica con Pulgar, in parecchie partite, è sembrata abbastanza forzata. Dall'arrivo di Iachini il croato è rimasto in entrambe le gare in panchina per scelta tecnica, vedremo se nella seconda parte di stagione riuscirà a far cambiare idea all'allenatore.

I numeri di Badelj alla Fiorentina, 7° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 16

Minuti giocati: 1.238

Gol e assist: 1 gol

Media voto TMW: 5,5