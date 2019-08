Giocheranno così? Bologna, l'11 per l'Hellas: occhi su Denswil

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Anche senza Sinisa Mihajlovic fisicamente in panchina il Bologna va avanti con le idee del serbo e dopo la trionfale cavalcata della seconda parte della scorsa stagione i felsinei ripartiranno dal 4-2-3-1. Manca almeno un centrocampista però, visto che il tecnico vorrebbe avere più opzioni e i nomi sono tantissimi: da Kranevitter a Dominguez, fino a Santamaria. Nel caso in cui dovesse uscire un attaccante tra Destro e Falcinelli, Bigon sarebbe pronto a tornare sul mercato anche per il reparto avanzato.

I debuttanti Poche facce nuove, solo in difesa. C'è grande attesa sia per Stefano Denswil che per il giapponese Takehiro Tomiyasu. Kingsley è poi rientrato dal prestito al Perugia e sarà un'arma in più, magari già a partire dalla prima giornata, visto che difficilmente Dzemaili potrà essere al 100%, nonostante sia rientrato oggi in gruppo.

La probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.