Gli affari della settimana - Moses scudiero di Conte. Infortuni permettendo

L'Inter si cautela. Se salta Spinazzola pronto l'assalto a Victor Moses. Un titolo comparso su TMW per la prima volta il 16 gennaio, quando iniziavano ad intravedersi nubi all'orizzonte per quanto riguardava lo scambio Politano-Spinazzola.

Lo scudiero di Conte - Poche ore dopo è arrivata la fumata nera con la Roma e nella serata del 17 gennaio ecco l'accelerata, repentina, per l'esterno di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahce. Fin da subito i Blues si sono dimostrati aperti all'idea, così come il club turco. Il 20 gennaio arrivò la conferma pubblica di Lampard ("sta tornando dal prestito per partire nuovamente"), in serata ecco la conferma di Piero Ausilio: "esiste un principio di accordo, ma aspettiamo le visite". In effetti Moses, reduce da due infortuni negli ultimi mesi, ha prima dovuto dare garanzie a Conte sul suo stato fisico. E il tecnico che gli ha cambiato la carriera durante la comune stagione a Stamford Bridge si è sentito sollevato quando ha capito che i guai fisici erano oramai superati. Martedì 21 era già a Milano per visite e primo incontro con i compagni, la sera comparve sulla pagina Instagram di Lukaku a cena col resto della squadra. Per l'ufficialità, questione burocratiche, si è dovuto aspettare fino a ieri. Ma alla fine Conte ha potuto riabbracciare la sua freccia nigeriana tanto esaltata ai tempi del Chelsea.