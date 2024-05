Mkhitaryan: "Se il fisico me lo consentirà, all'Inter fino al 2026. Mai in Arabia Saudita"

Il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato una intervista ai microfoni di ARMTv, la rete nazionale armena, e s'è così espresso in merito al suo futuro: "Ho ancora un contratto di due anni con l'Inter, fino al 2026. Vedrò se il mio fisico mi consentirà di onorare quell'accordo, al momento non mi vedo altrove. Poi penseremo se continuare qui, andare in altri club o fare delle riflessioni sulla mia carriera".

Successivamente l'ex Roma ha parlato della conquista dello Scudetto: "Ho aspettato a lungo lo scudetto, è un trofeo prezioso. Sono molto felice perché non tutti riescono a vincerlo a 35 anni, ma non mi adagierò su questo risultato. Per un calciatore di questa età è un po’ difficile giocare sempre: cerco di riposarmi bene, di allenarmi bene, cerco di dare il massimo. Non ho un particolare segreto".

Nel corso del botta e risposta Mkhitaryan ha chiuso a un possibile futuro in Arabia Saudita: "Portando giocatori forti, la Saudi Pro League sta cercando di sviluppare il calcio e rafforzare il campionato, ma io vedo la cosa negativamente perché i soldi non sono importanti in questo sport. L'amore per il calcio è importante. Ho sempre avuto quell'amore sin da quando ho toccato la palla per la prima volta. Ho sempre amato il calcio per il gioco, non per i soldi. Quella porta per me è chiusa. Non discuto questa opzione e non voglio nemmeno farlo perché il livello del calcio europeo, il calore e l'atteggiamento dei tifosi sono completamente diversi".