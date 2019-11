Guida a Euro2020, Mbappé guida la Generazione Z. La top 11

Sono già grandi. Alcuni di loro sono già le stelle delle rispettive nazionali. Però sono anche giovani, tanto giovani. È la generazione Z, quella dei post-millennials: ufficialmente, sono considerati tali i ragazzi nati dal 1997 in poi. Quelli cresciuti smanettando su un computer già dalla tenerissima età, i figli del nuovo millennio, appunto. Guidati da Kylian Mbappé, abbiamo provato a stilare un'ideale formazione dei migliori prodotti calcistici di questa generazione Z, tra coloro che saranno protagonisti a Euro 2020. Ne è venuto fuori un 3-5-2 estremamente sbilanciato, ma dal talento straripante.

GIGIO IN PORTA - Classe '99, a difesa dei pali non può che esservi Gianluigi Donnarumma. Da cinque anni titolare nel Milan, il portiere stabiese non ha praticamente concorrenza a livello internazionale. Nessuna delle altri grandi nazionali ha infatti un suo coetaneo come titolare in porta.

DE LIGT GUIDA LA DIFESA - Dopo qualche difficoltà, Matthijs De Ligt sta dimostrando di valere tutti i 75 milioni spesi dalla Juventus in estate. Il difensore olandese, classe '99, è la stella di un reparto arretrato completato anzitutto dall'inglese Alexander-Arnold ('98 estremamente adattato come ruolo, ovvio, ma non si può tenerlo fuori) e poi dal portoghese Ruben Dias, un altro classe '97 che supera di poco Joe Gomez, non un titolare fisso per l'Inghilterra.

SULLE FASCE SI VOLA - Un altro italiano, anche se dovrà riscattare un avvio di stagione molto deludente. Federico Chiesa, classe '97, è da tempo considerato un talento emergente del calcio europeo: la rassegna continentale è la migliore occasione per consacrarsi. Siamo stati tentati, va detto, di preferirgli Nicolò Zaniolo, ma al momento l'esterno della Fiorentina pare più in alto nelle gerarchie di Mancini. Sulla fascia opposta, anche qui una scelta molto offensiva, pochi dubbi: Jadon Sancho, classe 2000 del Borussia Dortmund, è la next big thing del calcio inglese. E più in generale di tutto il Vecchio Continente.

IN MEZZO CERVELLO E CLASSE - La nuova generazione d'oro dell'Olanda detta i tempi. Frenkie De Jong e Danny van de Beek, entrambi del 1997, sono stati i cervelli dell'Ajax che l'anno scorso ha sfiorato la finale di Champions. Fuori categoria anche rispetto ad altri talenti come Guendouzi o Rice. A illuminare il loro gioco, ecco Kai Havertz: classe '99, la stellina del Bayer Leverkusen dovrà sgomitare nell'affollato centrocampo della Germania. Ma è difficile non credere in lui.

MBAPPÈ E JF7 - Con due così, una vera scelta non è possibile. Kylian Mbappé, un '98 che ormai da anni fa la differenza in giro per l'Europa, è la stella della Generazione Z e probabilmente anche di Euro2020 in generale. Al suo fianco, il prossimo Golden Boy: Joao Felix, annata 1999. Sulle orme di Cristiano Ronaldo.

LA TOP 11 DELLA GENERAZIONE Z A EURO 2020

Donnarumma

Alexander-Arnold De Ligt Lucas Hernandez

Chiesa De Jong Havertz Van De Beek Sancho

Mbappé Felix