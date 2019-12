Ha pensato a uno psicologo? Ancelotti: "Al Milan fu di grande aiuto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha mai pensato di inserire uno psicologo nel suo staff? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che ha risposto così: "Io ho lavorato con uno psicologo al Milan tantissimi anni, è una figura di grande aiuto. Dipende molto dalla valutazione che fanno i calciatori di questa figura. Se lo si intende come un valorizzatore di forze è una figura positiva, se lo si intende come uno psichiatra credo sia una figura positiva".

