I 100 giovani d'Italia - Dal 65° al 61°, da Petrelli a Gavioli

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

61) Lorenzo Gavioli (2000, centrocampista, Ravenna)

Attualmente al Ravenna ma di proprietà dell'Inter, s'è trasferito in Romagna dopo sei mesi al Venezia trovando subito spazio nell'undici titolare. Nato a Ferrara, ha lasciato il settore giovanile nerazzurro dopo aver fatto in fretta, e con ottimi risultati, tutta la trafila delle squadre giovanili. Centrocampista di lotta e di governo, un jolly per gli allenatori e un punto di riferimento per i compagni di squadra.

62) Mattia Zennaro (2000, centrocampista, Genoa)

Dopo una stagione in prestito al Venezia, dove ha collezionato 15 presenze, è tornato al Genoa per ricoprire i panni del leader dell'Under 19. Nasce trequartista, ha arretrato di qualche metro il raggio d'azione trasformandosi in interno di centrocampo. Piede destro, giocate eleganti e capacità da predestinato nel vedere lo sviluppo dell'azione e il passaggio giusto prima degli altri. Il futuro è tutto dalla sua parte se riesce nel salto di qualità anche in fase di non possesso.

63) Paolo Gozzi (2001, difensore, Juventus)

Nato a Torino da genitori nigeriani, pilastro della Juventus e della Nazionale Under 19. Difensore centrale che abbina strapotere fisico a una capacità di lettura del gioco sempre più meticolosa, circa un anno fa esordì in prima squadra giocando titolare contro la SPAL. Nasce centrocampista centrale, arretra presto il suo raggio d'azione. Quasi insuperabile nei duelli aerei, quest'anno nella fase a gironi di Youth League ha realizzato due reti sugli sviluppi di calci d'angolo.

64) Emmanuel Gyabuaa (2001, centrocampista, Atalanta)

Nato a Parma da genitori ghanesi, è cresciuto nel settore giovanile del club emiliano prima di trasferirsi, nel 2015, nel florido vivaio dell'Atalanta. Piede destro e 19 anni ancora da compiere, è un centrocampista dotato di grande gamba e strapotere fisico. Negli ultimi 12 mesi, però, è cresciuto notevolmente dal punto di vista tecnico e nei movimenti senza palla: nella stagione attualmente in corso ha già realizzato cinque reti.

65) Elia Petrelli (2001, attaccante, Juventus)

Prima punta che può giocare anche alle spalle di una prima punta, si mette in mostra nel settore giovanile del Cesena e sceglie la Juventus, che pochi mesi fa l'ha blindato fino al 2023. Piede destro, fisico da centravanti, punto fermo della Juventus Under 19 e destro raffinato con cui calcia anche le punizioni. Chi lo conosce bene, lo paragona per caratteristiche a Bruno Giordano.