I 100 giovani d'Italia - Dal 70° al 66°, da Olivieri a Bellodi

vedi letture

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

66) Gabriele Bellodi (2000, difensore, Crotone)

Nato a Mantova, cresciuto nel settore giovanile del Milan e attualmente in prestito al Crotone, dove fin qui ha trovato pochissimo spazio. Punto fermo della Nazionale Under 20, è un difensore centrale di piede destro che nella passata stagione, in Serie C, ha fatto molto bene con la maglia dell'Olbia. In Sardegna lo conoscono bene e non a caso a gennaio il ds del Cagliari Marcello Carli, in visita a Casa Milan, ha sondato il terreno ricevendo però risposta negativa. La lettura dell'azione e la capacità di impostare il gioco dal basso le sue caratteristiche più interessanti.

67) Riccardo Calafiori (2002, terzino, Roma)

Uno dei migliori 2002 del panorama nazionale. Diciotto anni ancora da compiere, è uno dei giocatori più promettenti del settore giovanile della Roma. Terzino sinistro, gioca nella squadra Primavera e nell'Under 19. Molto maturo per la sua età, nel 2018 ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio, ovvero la rottura di tutti i legamenti del menisco e della capsula del ginocchio sinistro, e ha affrontano la convalescenza con grande personalità tornando più forte di prima. Velocità, resistenza, lunghe leve: trattasi di terzino a tutta fascia che quest'anno già in quattro circostanze è stato convocato in prima squadra.

68) Nadir Zortea (1999, terzino, Cremonese)

Nato a Feltre, è entrato nel settore giovanile dell'Atalanta nel 2014. Terzino destro di grande spinta, è un supporto costante in fase di costruzione e non a caso alla Cremonese - dove è in prestito - ha fornito due assist vincenti durante le 13 partite disputate. Corsa ma anche personalità: prima di trasferirsi a titolo temporaneo per due anni nel club grigiorosso, ha disputato una stagione eccellente nella Primavera della Dea: lo scorso giugno, da capitano della squadra, è stato lui ad alzare in cielo la coppa per la vittoria del campionato.

69) Marco Pompetti (2000, centrocampista, Pisa)

Nato a Pescara e cresciuto nel settore giovanile del Delfino, approda all'Inter nell'estate 2017. Dopo una prima parte di stagione nella Primavera della Sampdoria, a gennaio s'è trasferito al Pisa per iniziare a giocare nel calcio che conta. Motorino di centrocampo, sempre presente in fase di costruzione, ha spirito battagliero ma anche piedi raffinati.

70) Marco Olivieri (1999, attaccante, Juventus U23)

Attaccante brevilinio, può giocare centravanti ma preferisce partire dalla sinistra per mettere in evidenza le sue migliori doti: tecnica invidiabile e progressione nei primi 20 metri. Cresciuto nel florido vivaio dell'Empoli, adesso gioca nella Juventus Under 23 e nella Nazionale Under 20. Destro raffinato, aiuto prezioso in fase di non possesso: doti che non hanno lasciato indifferente nemmeno Maurizio Sarri. A febbraio, per ben quattro volte, è stato inserito nella lista dei convocati della prima squadra.