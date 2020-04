I 100 giovani d'Italia - Dall'85° all'81°, da Gasparini a Biancu

vedi letture

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

81) Roberto Biancu (2000, centrocampista, Olbia)

Centrocampista duttile che fa della qualità con la palla fra i piedi una delle sue principali caratteristiche, Biancu si sta mettendo in mostra ancora una volta nell’Olbia in prestito dal Cagliari. Per l’interpretazione del ruolo, per sua stessa ammissione, si ispira al compagno Cigarini, ma la sensazione è che nel suo futuro possa esserci un avanzamento del raggio di azione visti i gol e gli assist presenti nei suoi piedi. Al terzo anno in Serie C, il classe 2000 è una delle colonne portanti dell’impianto di gioco dell’Olbia.

82) Nicolò Rovella (2001, centrocampista, Genoa)

E’ un 2001 e come tale gioca in Primavera, ma all’attivo ha già l’esordio in Serie A con la maglia del Grifone. “Ha un presente e un futuro importanti davanti”, spiegava Thiago Motta durante la sua militanza sulla panchina di Marassi. Regista che sa interpretare bene il ruolo grazie a visione di gioco, qualità tecnica e rapidità nello stretto, Rovella deve svilupparsi ancora in parte dal punto di vista fisico.

83) Alessandro Mallamo (1999, esterno, Juve Stabia)

Dopo un campionato di Serie C con Novara, il centrocampista offensivo scuola Atalanta si sta mettendo in mostra anche in Serie B. Destro naturale, quest’anno viene impiegato principalmente come interno di centrocampo ma le sue qualità tecniche gli permettono di agire senza problemi anche sulla trequarti e sugli esterni. Bravo negli strappi e negli inserimenti, deve migliorare in fase realizzativa. Ma la strada è giusta.

84) Thomas Schirò (2000, centrocampista, Inter)

Un centrocampista moderno, completo. Viene descritto così il prodotto del settore giovanile dell’Inter oggi pilastro della Primavera. Con Spalletti è stato spesso aggregato alla prima squadra, viste le sue qualità: piede mancino di grande tecnica e duttilità, in campo mette spesso e volentieri la giusta intensità e da parte sua è arrivato, negli anni, un grande contributo anche in fatto di gol segnati.

85) Manuel Gasparini (2002, portiere, Udinese)

Segnalato anche dal Guardian fra i migliori 60 talenti a livello europeo, il portiere classe 2002 ripercorre la strada dei grandi portieri venuti fuori dal Friuli. Reattivo, agile e bravo nella protezione della porta e nelle uscite basse, chi lo segue dai suoi esordi in Primavera a 15 anni racconta di un ragazzo destinato ad arrivare anche grazie ad una sorprendente forza mentale. I margini di miglioramento ovviamente ci sono e riguardano principalmente le uscite alte e il gioco col pallone fra i piedi.