I casi del mercato - Emre Can, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

EMRE CAN - Il caso, almeno a livello mediatico, è per ora rientrato. Esubero estivo della Juventus, il centrocampista tedesco non ha gradito l'esclusione dalla lista Champions e non l'ha certo mandato a dire. Dallo sfogo con la nazionale (dove, per la cronaca, è attualmente convocato) le acque si sono calmate e l'ex Liverpool ha anche giocato. Non tantissimo: 4 presenze e 150 minuti. Un impiego che spiega perché, a prescindere dalla ritrovata pace, il classe '94 di Francoforte sul Meno resti un giocatore in uscita dalla Continassa.

TUTTI LO VOGLIONO, NESSUNO LO PIGLIA - Come la bella di Torriglia. Gli apprezzamenti internazionali per Emre Can non mancano di certo. Ieri come oggi: il Bayern Monaco, per esempio, lo segue. Ma anche Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United (con cui la Vecchia Signora sta definendo la cessione di un altro caso, Mandzukic) sono pronte a farsi avanti. Solo che lo erano anche in estate, e non l'hanno fatto. La clausola risolutiva da 50 milioni, al momento, è da considerarsi utopia: il valore del centrocampista balla tra i 30 e i 40 milioni. La sensazione è che, a differenza di agosto, a gennaio Paratici possa risolvere la questione e allegerire la rosa bianconera di un giocatore forte, ma fin qui poco utile alla causa.

Valore di mercato: 33 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022