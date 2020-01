I fatti del 2019 - L'annuncio shock di Mihajlovic: "Ho la leucemia"

Ormai ci siamo abituati, e tifiamo tutti per lui. Ma Sinisa Mihajlovic combatte ogni giorno una battaglia che molti di noi non conoscono e tanti altri, purtroppo, affrontano come lui. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, un 13 luglio che sembrava qualsiasi e non lo è stato affatto. A dire cosa gli impedisse di seguire da vicino il suo Bologna ci teneva lui stesso: “Ho la leucemia in fase avanzata, aggressiva”.

La scoperta quasi per caso. Un dolore all’anca, la febbre, i test: lo stesso Miha ha raccontato come ha scoperto la sua malattia, invitando tutti a controllarsi, a fare prevenzione. “Siccome mio papà è morto di cancro faccio spesso esami specifici - ha spiegato Sinisa, affiancato da Walter Sabatini - e grazie a questi ho scoperto di essere malato. Nessuno di noi deve pensare di essere indistruttibile”.

La lotta di un uomo normale. Sotto molti aspetti, Mihajlovic non è un uomo normale: allena in Serie A, in estate era stato accostato anche alla Juventus e alla Roma, ha sempre avuto la fama di guerriero. Da quel 13 luglio in poi, dalle sue parole alla sala stampa in poi, però, colpisce soprattutto questo: ha parlato di lottare, ma non ha cavalcato il mito della malattia che si sconfigge con la forza e col machismo. Ha raccontato di aver pianto, ha messo a nudo le sue debolezze. Ha ammesso, anche nei mesi successivi, di avere paura. E in quella paura abbiamo visto della forza: quella di un uomo normale, che non fa proclami, chiede a chi gli è vicino di non piangere, affronta la malattia senza fermarsi. Una cosa che non farebbero tutti, ma sta a ognuno di noi trovare la via per vincere la propria sfida. E da quel 13 luglio tifiamo un po’ tutti per Sinisa Mihajlovic.