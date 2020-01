© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mai un esonero nella sua carriera da allenatore, poi due in pochi anni: prima quello dal Bayern Monaco e poche settimane fa quello dal Napoli. L'avventura di Carlo Ancelotti in azzurro è terminata come nessuno si sarebbe aspettato, con il licenziamento arrivato dopo una vittoria per 4-0 in Champions League che ha dato anche il passaggio agli ottavi di finale della competizione. I presupposti per andare avanti erano venuti meno, per dissidi con la società e con alcuni calciatori. Dalle parole contro il ritiro imposto da De Laurentiis ai giocatori dopo il pareggio contro il Salisburgo fino ai risultati non all'altezza in campionato, con il Napoli lontanissimo dalla zona Champions dopo anni nei quali il club partenopeo è stato il primo antagonista della Juventus per lo Scudetto. Questi i principali motivi che hanno portato all'addio dell'allenatore al Napoli, che è ripartito da Gattuso lasciandosi comunque in buoni rapporti con lo stesso Ancelotti.

Neanche il tempo di metabolizzare l'esonero che Carletto è però subito ripartito. Nuova sfida in Premier League con l'Everton, a 15 milioni di euro a stagione, iniziata nel migliore dei modi con due successi nelle prime due uscite sulla panchina dei Toffees. L'obiettivo sarà quello di portare in alto il club di Liverpool, lasciandosi alle spalle gli esoneri, che fino a pochi anni fa non erano presenti nella vita dell'ex Milan.