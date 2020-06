I fatti del giorno - Conte sfida, Immobile segna. Juve, Lazio e Inter: torna il triello Scudetto

La prima a scendere in campo sarà l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri scenderanno in campo alle 21.45 contro la Sampdoria. E il tecnico è carico. Poi, smaltiti i recuperi, toccherà anche a Juventus e Lazio. I bianconeri recuperano Ramsey a pieno servizio, ma Sarri potrebbe puntare su Rabiot contro il Bologna. I biancocelesti incassano l’ottimo momento di forma di Immobile nel 7-2 alla Ternana e temono per le condizioni di Leiva. Con qualche acciaccato, e qualcuno in grande forma, il triello scudetto è pronto a tornare protagonista.