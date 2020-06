tmw Immobile trascina la Lazio contro la Ternana: 7-2 finale. Leiva verso il forfait a Bergamo

Amichevole contro la Ternana finita 7-2 a favore della Lazio, con doppiette di Immobile e Vavro e poi reti di Caicedo, Falbo e Milinkovic-Savic. Da segnalare, come raccolto dall'inviato di TMW, l’assenza di Lucas Leiva, che non dovrebbe farcela neanche per Bergamo: al suo posto si scalda Parolo, con Cataldi pronto alla staffetta. Ancora out, infine, Luiz Felipe e Marusic.