Nella stagione 2016-17 il buco della Serie A è stato di 711 milioni di euro. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano che spiega come le plusvalenze ammontanti a 749 milioni abbiano generato un margine operativo lordo in positivo di 38. In due anni le plusvalenze sono raddoppiate, da 381 a 749, appunto.