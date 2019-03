Il futuro di Andreazzoli: Empoli andata e ritorno, aspettando la salvezza

© foto di Insidefoto/Image Sport

Empoli andata e ritorno. La stagione del club toscano si avvia alla conclusione con colui che - inizialmente - l'aveva guidato nelle prime uscite stagionali. Arrivato sulla panchina dell'Empoli nel dicembre del 2017 (al posto di Vivarini) e conquistato l'aritmetica promozione in Serie A vincendo il campionato, la scorsa estate Aurelio Andreazzoli - forte di un rinnovo di contratto fino al 2020 - ha iniziato con i migliori auspici la difficile stagione nella massima serie. Dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari nell'esordio stagionale, però ecco arrivare 7 sconfitte e 3 pareggi nelle successive 10 giornate, risultati che conducono al suo esonero, ufficializzato il 5 novembre 2018, dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli per 5-1. Tuttavia, dopo la breve parentesi di Beppe Iachini, lo scorso 13 marzo 2019 viene richiamato sulla panchina empolese.

La seconda esperienza di Andreazzoli all'Empoli, dunque, è ripartita con la speranza di conquistare una salvezza che si è complicata più del previsto. Primo step superato: la vittoria conquistata contro una diretta concorrente come il Frosinone.

Dentro o fuori. Mai come in questo il futuro di Aurelio Andreazzoli dipenderà solo ed esclusivamente dall'esito del campionato. Nonostante il contratto al 2020, nonostante la fiducia che l'Empoli ha dimostrato ancora una volta richiamandolo alla guida di una nave in balia delle onde.

In carica dal 13 marzo 2019.

Contratto fino al giugno 2020.

Guadagna 400mila euro a stagione.

Percentuale di conferma: 51%