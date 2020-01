© foto di Federico Gaetano

Piccoli ritocchi: sembra questa l'intenzione del Brescia da qui a fine mercato. I lombardi hanno sondato il terreno col Cagliari per Lykogiannis, terzino sinistro greco che farebbe al caso di Corini. A centrocampo il nome più caldo resta quello di Miha Zajc: l'ultima offerta da 3,5 milioni sembra quella giusta, per convincere il Fenerbahçe. Con la Juventus, Cellino ha parlato di due giovani talenti come Idrissa Touré e Hans Nicolussi Caviglia, quest'ultimo al momento in prestito in B al Perugia. Capitolo cessioni: il Parma è tornato su Alessandro Matri, che potrebbe diventare il vice Cornelius, visto l'infortunio di Inglese. Cresce l'interesse delle big europee attorno a Sandro Tonali: gli ultimi osservatori avvistati al Rigamonti arrivano dal PSG. Ma le Rondinelle sono state piuttosto chiare: al massimo, se ne potrà parlare a giugno.