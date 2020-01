Il mercato in un minuto: Cagliari, la Juve ha dato l'ok. Atteso Pjaca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca-Cagliari: la trattativa è ben avviata tra le parti, ma ancora lontana dall'essere chiusa. Il croato avrebbe seriamente preso in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Sardegna. C'è l'ok della Juventus, atteso il placet del calciatore. In uscita nel reparto ci sarebbe Alberto Cerri: spunta anche la SPAL dopo il Besiktas che attende risposte a riguardo dalla Sardegna. Intanto da non escludere la partenza di Lucas Castro: proseguono le manovre di rafforzamento della mediana del Genoa che potrebbe piazzare l'ennesimo rinforzo prendendo il Pata dai sardi.