Il mercato in un minuto - Lazio, la priorità è il rinnovo di Ciro Immobile

Non sono previsti grossi movimenti di mercato in casa Lazio. A otto giorni dalla chiusura della finestra invernale, il club del presidente Lotito, tramite il solito grande lavoro di Tare, è in cerca di occasioni per rafforzare la rosa con seconde linee all'altezza. Il nome buono può essere quello di Alberto Paloschi, un giocatore in grado di spaccare le partite entrando in corso d'opera e di sfruttare qualche palla vagante. Poi spazio ai rinnovi - quello del bomber Immobile è in cima, come vi abbiamo raccontato oggi - e alla cessioni minori: il direttore sportivo è al lavoro per trovare una sistemazione a giocatori come Djavan Anderson, Tiago Casasola e Joseph Minala.