© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che fine fa Lorenzo Tonelli? Il difensore del Napoli sembrava a un passo dalla Sampdoria, poi c'è stato un rallentamento dell'operazione fino al totale stand-by. Questo perché i blucerchiati prima hanno cercato Simon Kjaer, ma il fatto che Jeison Murillo sia finito al Celta di Vigo e Tonelli non sia ancora stato ufficializzato suggerisce che qualcosa può essere andato storto. In avanti dipenderà sia da quel che succederà con Gianluca Caprari, appetito da Sassuolo, Parma e Atalanta ma che non ha ancora trovato una squadra a causa del prezzo, alto, per il suo cartellino (intorno ai 15 milioni). Per la sua eventuale sostituzione piace Gregoire Defrel - e sarebbe un ritorno - mentre Gonzalo Maroni dovrebbe essere ceduto per fare esperienza. Possibile anche che non si fermi il mercato blucerchiato: Ranieri oggi ha spiegato come servano uno o due difensori. Da risolvere anche la grana Rigoni, che lo Zenit non vuole indietro anzitempo.