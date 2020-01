Il mercato in un minuto - Sassuolo, Duncan che fa? Scamacca resta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo non ha grosse necessità di mercato. A fronte di una rosa falcidiata dagli infortuni (ma completa), i neroverdi potrebbero cedere solo Alfred Duncan, ma serve l'offerta giusta, da circa 18-20 milioni di euro. Fiorentina e Milan sono vigili, ma servirebbe un'apertura per un prestito con diritto di riscatto, non è una situazione così semplice da aprire. Il post Duncan potrebbe essere rappresentato da Meite del Torino, in uscita dai granata. Rimane invece Gianluca Scamacca: il Benfica lo ha messo nel mirino da tempo, ma per ora resterà all'Ascoli dove è in prestito. Praticamente impossibile invece che vada via Caputo, nonostante le richieste anche da club blasonati, un po' come Jeremie Boga, che piace al Napoli per l'estate ma che è valutato 20 milioni. Sernicola balla in B, tra Pisa e Juve Stabia si è inserito l'Ascoli (scambio con Pucino?). Raspadori è contesto da Empoli e Ascoli, anche Defrel potrebbero andarsene: a quel punto occhi su Caprari.