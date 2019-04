Il pagellone - Khedira 6: 5 infortuni in un anno. 2 gol nonostante tutto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sami Khedira ha sempre avuto qualche problemino nel corso della stagione. D'altronde nelle ultime due stagioni con il Real Madrid aveva collezionato solamente 13 e 11 presenze, andando a scadenza e facendo pensare a un giocatore non più integro. Invece con la Juventus ha giocato tre ottime stagioni, sempre condite da qualche stop, ma con l'idea che fosse praticamente insostituibile. Invece i cinque infortuni stagionali lo hanno frenato molto, soprattutto l'ultimo, non essendo né muscolare né meccanico, bensì al cuore. Ora è in ritardo di condizione, ma al suo attivo - durante l'annata - ha comunque griffato con i gol a Sassuolo e Chievo. Meno protagonista rispetto agli altri anni, comunque prezioso. Solo 104 minuti in Champions League.

Presenze in campionato: 10

Minuti giocati: 771

Gol: 2

Assist: 0

Presenze in Champions League: 4

Minuti giocati: 104

Gol: 0

Assist: 0

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 161

Gol: 0

Assist: 0