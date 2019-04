Il pagellone - Perin 6: otto presenze, sei gol subiti. Non scavalca Szczesny

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le posizioni di partenza potevano sembrare diverse. Anzi, lo erano, perché Massimiliano Allegri faceva partire i suoi due portieri sullo stesso livello per la sostituzione di Gianluigi Buffon. Un po' come successo a Neto, però, Perin non è riuscito a prendere il posto a Szczesny, pur essendo uno dei portieri più affidabili della Serie A. Da un certo punto di vista è lo scotto da pagare per l'apprendistato in una grande squadra, già visto anche con Alisson a Roma dove era riserva del polacco prima di esplodere. Mai impiegato in Champions League - sempre in panchina - solo otto presenze in campionato. Sei gol subiti, tre contro il Parma - che hanno fruttato un pareggio ai ducali - più lo zero a due subito dal Genoa, prima e unica sconfitta del campionato. Sufficienza stiracchiata, anche perché il portiere è un ruolo particolare.

Presenze in campionato: 9

Minuti giocati: 810

Clean Sheet: 5

Presenze in Champions League: 10

Minuti giocati: 900

Clean Sheet: 5

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 180

Clean Sheet: 1