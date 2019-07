Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Ennesima estate di rivoluzione per il Genoa di Enrico Preziosi. Il Grifone, per la formazione titolare, ha riottenuto il prestito di Ionut Radu dall'Inter, ha preso lo svincolato Cristian Zapata e Antonio Barreca dal Monaco. Adesso caccia al centrocampista: dopo Francesco Cassata in arrivo dal Sassuolo (scambio fatto con Alessandro Russo), sfida al Cagliari per Marko Rog. Tanti obiettivi in Sudamerica come Pedro De La Vega e Adolfo Gaich. Ceduto alla Juventus Cristian Romero che torna al Grifone in prestito.

Uscite Tanti pressano per Christian Kouamé ma la richiesta del Genoa spaventa Torino e Bologna. Gianluca Lapadula e Luca Rossettini al Lecce, sul difensore Davide Biraschi ci sono Lazio e Atalanta. L'Udinese vuole l'esterno Romulo.