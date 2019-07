Il punto sul mercato della SPAL: via Lazzari, assalti a Fares-Petagna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Il direttore sportivo Davide Vagnati è molto attivo sul mercato: il sostituto di Manuel Lazzari c'è già, è Marco D'Alessandro preso dall'Atalanta. In mezzo il rinforzo, all'interno dell'affare con la Lazio, è Alessandro Murgia e dalla Dea è arrivato anche il portiere, Etrit Berisha. Adesso gli estensi lavorano alla difesa: l'obiettivo è la conferma di Kevin Bonifazi dal Torino ma anche una punta: Mariusz Stepinski del Chievo Verona e Khouma el Babacar del Sassuolo i nomi ora in ballo.

Uscite In molti su Andrea Petagna ma le richieste della SPAL che vuole tenerlo frenano tutti, dalla Fiorentina in poi. Su Mohamed Fares ci sono tanti club, Sassuolo e Torino su tutti ma anche il Napoli. Pasquale Schiattarella verso il Benevento, saluta Mirko Antenucci che è andato con Filippo Costa al Bari. C'è il Frosinone per Mattia Vitale.