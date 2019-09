Il punto sulla Bundes - Lipsia al comando, in due tengono il passo

L'ultimo week end ha regalato una certezza al popolo tedesco, la Bundesliga è tutt'altro che scontata. Il campionato si sta rivelando fin da subito equilibrato in ogni sua sfaccettatura, dalla lotta per i primi posti a quella per non retrocedere. Stenta il Bayern, trova certezze il Borussia e nel frattempo il Lipsia è ancora saldamente in testa.

Al comando - Il sabato di Bundes ha regalato l'importante big match di giornata tra Lipsia e Bayern Monaco, ed in molti avevano pronosticato il ribaltone della squadra di Kovac per la vetta della classifica, ma non è andata cosi. Dopo il vantaggio firmato da Lewandowski nei primi minuti, i ragazzi di Nagelsmann ha prima trovato il pareggio con Forsberg a ridosso dell'intervallo, per poi gestire il risultato che ha concesso alla squadra di casa di tenersi stretto il primo posto in classifica.

In due tengono il passo - Bene, anzi benissimo, il Borussia Dortmund di Favre, in grado di rifilare ben quattro gol al Bayer Leverkusen: protagonista Marco Reus, autore di una doppietta, condita poi dalle reti di Paco Alcacer in apertura e di Guerreiro nel finale. Gialloneri che, al momento, occupano il secondo posto in classifica, in compagnia di un sorprendete Friburgo: bianconeri, infatti, si sono imposti in casa dell'Hoffenheim per 3-0, portando a casa tre punti importanti che al momento consentono ai ragazzi di Streich di stanziare ad un solo punto di distanza dalla capolista.

Primi punti e poche certezze - Si muove in ogni punto la classifica della Bundes: bene il Mainz, che ha trovato la prima vittoria in campionato battendo per 2-1 un Hertha Berlino in caduta libera, grazie alla rete a due minuti dalla fine di St. Juste. Resta in coda ad un solo punto, proprio insieme all'Hertha, anche il Paderborn, distrutto per 5-1 da uno Schalke affamato di vittoria, con Kutucu autore di una doppietta. Non se la passa bene nemmeno il Colonia, alla terza sconfitta in quattro partite, stavolta per mano del Borussia M'Gladbach, che si impone di misura con il gol di Plea. Trova la prima vittoria, invece, l'Augsburg che supera l'Eintracht di Francoforte per 2-1. Seconda vittoria consecutiva, invece, per il Werder Brema che rifila la seconda sconfitta in campionato alla neo promossa Union di Berlino.